Polícia Civil captura três envolvidos com tráfico de drogas em Angra dos Reis; cão farejador teve papel fundamental na localização de material ilícito

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam dois homens e apreenderam um adolescente pelo envolvimento no tráfico de drogas no Morro da Caixa D’Água, em Cantagalo, Angra dos Reis. A ação ocorreu, na segunda-feira (dia 5), durante diligências da “Operação Retenção”, para combater o crime organizado na região. Durante as diligências, os agentes apreenderam grande quantidade de material entorpecente.

Na manhã desta segunda, os agentes realizaram diligências na comunidade para o cumprimento de mandado de prisão. Na ocasião, um homem foi capturado com drogas e rádio transmissor. Ao longo do dia, a equipe recebeu informações de inteligências sobre a atuação dos criminosos comercializando entorpecentes no local e voltaram a região.

Após trabalho de monitoramento, os policiais identificaram três indivíduos em atividade típica de traficância que tentaram escapar ao perceber a presença da equipe, mas foram rapidamente interceptados. Dois homens foram presos em flagrante e um adolescente apreendido.

Durante a ação, a cadela Kira, da 166ª DP, especializada no faro de entorpecentes, teve papel fundamental na localização e confirmação do material ilícito. No ponto de venda, os agentes apreenderam drogas prontas para comercialização, incluindo cocaína, crack e maconha, expostas para venda em área dominada por facção criminosa.

Foto: Divulgação/PCERJ