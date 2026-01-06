Transporte de carga superdimensionada será retomado nesta quarta-feira para Barra Mansa

O transporte da primeira carga superdimensionada de 2026 pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho do Sul Fluminense, foi encerrado temporariamente por volta das 13h45 desta terça-feira (dia 6), no km 299, próximo à saída para Bulhões, no município de Porto Real. A operação será retomada nesta quarta-feira (dia 7), a partir das 9h, com deslocamento programado até o Posto Flumidiesel, no km 282, nas proximidades do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

A carga, escoltada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transporta um transformador com destino ao Porto de Itaguaí e provocou alterações significativas no tráfego ao longo do dia. O Conjunto Veicular de Carga (CVC) saiu de Guarulhos (SP) e, devido às dimensões excepcionais, ocupa praticamente toda a pista.

O conjunto tem aproximadamente 850 toneladas, 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura, trafegando a uma velocidade média de 20 km/h. Pela manhã, por volta das 9h40, a passagem pelo pedágio de Itatiaia (km 324) exigiu uma operação especial de contrafluxo, com interdição temporária dos dois sentidos da rodovia. Às 10h30, o comboio ficou estacionado em Penedo e, no início da tarde, avançou até Porto Real, onde foi interrompido conforme o planejamento operacional.

A PRF segue acompanhando toda a operação com escolta dedicada, como prevê a legislação para cargas superdimensionadas, em razão do impacto direto na segurança viária e na fluidez do trânsito. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, sempre que possível, buscar rotas alternativas, especialmente durante a retomada do deslocamento nesta quarta-feira.

Foto: Divulgação/PRF