Jovem é flagrado com 72 pinos de cocaína em Barra Mansa

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico ilícito de drogas na madrugada deste sábado (dia 11), no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar voltada à intensificação de abordagens na região.

De acordo com a PM, a guarnição estava posicionada nos prédios do Santa Izabel quando chamou a atenção uma motocicleta vermelha ocupada por dois homens que trafegavam sem capacete pela Rua Arábica. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o condutor da moto 72 pinos de cocaína, além de R$ 60 em dinheiro. Com o passageiro, também de 21 anos, foram apreendidos um celular, um pacote de seda e um triturador utilizado para drogas.

Ainda segundo o registro policial, o condutor admitiu que transportava o entorpecente para venda durante a madrugada nos prédios da localidade. Ele também afirmou que a motocicleta havia sido emprestada por um conhecido. Já o passageiro declarou ser usuário de drogas, disse que apenas pegou uma carona e alegou não saber que o condutor levava drogas.

Os dois foram encaminhados à 90ª DP, onde o material foi apreendido. Após análise da autoridade policial e laudo prévio do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que apontou 179 gramas de cocaína, o condutor foi autuado por tráfico de drogas. O passageiro foi ouvido e liberado como testemunha.

A motocicleta e o aparelho celular permaneceram apreendidos.

Foto: Divulgação