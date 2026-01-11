Jovens são autuados por lesão corporal após briga em estabelecimento no Aterrado

Uma confusão registrada na tarde deste domingo (dia 11) terminou com três pessoas autuadas por lesão corporal e injúria no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A PolíciaMilitar foi acionada, por volta das 12h30, para verificar uma rixa em um estabelecimento comercial localizado na Rua José Fulgêncio de Carvalho Neto.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram três envolvidos cobertos de sangue. Um homem de 29 anos apresentava ferimentos visíveis, enquanto outros dois, de 19 e 22 anos, estavam próximos a ele, todos com vestígios de sangue pelo corpo. A responsável pelo estabelecimento, uma mulher de 20 anos, relatou que acionou a Polícia Militar após a confusão ocorrida no interior da conveniência.

Diante da situação, os policiais realizaram contato com os envolvidos e encaminharam o grupo à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Após análise da autoridade policial, três homens, de 19, 22 e 39 anos, foram autuados pelo artigo 129 do Código Penal, além do crime de injúria. Após os procedimentos legais, eles foram ouvidos e liberados.

A ação contou com o apoio de uma equipe do programa Bairro Presente.