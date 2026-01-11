Carga superdimensionada deve descer a Serra das Araras neste domingo

A carga superdimensionada que atravessa a região Sul Fluminense deve volta a circular pela Rodovia Presidente Dutra na noite deste domingo (dia 11), provocando lentidão no tráfego, principalmente no trecho da Serra das Araras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o comboio inicia o deslocamento às 20h e segue até o km 233, com previsão de início da descida da serra a partir das 23h.

O transporte envolve um transformador de grandes proporções, que ocupa praticamente toda a pista. A operação é considerada complexa e exige atenção redobrada dos motoristas, já que a velocidade média do comboio é de cerca de 20 km/h. A descida da Serra das Araras deve durar entre três e cinco horas.

Após vencer o trecho da serra, a carga será estacionada no recuo existente na altura do km 222 da Dutra, logo após o Posto Marinas, no município de Paracambi.

O transformador saiu de Guarulhos, em São Paulo, no dia 11 de dezembro de 2025, e tem como destino final o Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A carga pesa aproximadamente 850 toneladas e mede cerca de 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura.

Durante todo o trajeto, o comboio conta com escolta permanente da PRF para garantir a segurança viária. A corporação orienta os condutores a respeitarem a sinalização, manterem distância do transporte e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Foto: Divulgação/PRF