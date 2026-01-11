Homem que mutilou cavalo vivo é preso em operação contra o tráfico em Bananal

O homem acusado de mutilar as patas de um cavalo ainda vivo em Bananal, no interior de São Paulo, foi preso nesse sábado (dia 10) durante a Operação “Red Horse”, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas e a atuação da facção criminosa Comando Vermelho na cidade. A ação resultou na prisão de oito pessoas e no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão.

Segundo a polícia, entre os detidos estão seis homens e uma mulher, alvos diretos da operação, além de uma oitava pessoa presa por porte de drogas. As autoridades confirmaram que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, envolvido no crime de maus-tratos ao animal, está entre os presos, mas não detalharam se ele era um dos alvos principais da investigação ou se foi detido em outra circunstância.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Bananal, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Cruzeiro, além da Polícia Militar. Ao todo, 37 policiais civis participaram das diligências, que começaram ainda na madrugada e incluíram o uso de helicóptero, chamando a atenção de moradores, especialmente no bairro Boa Esperança, conhecido como Rua da Palha.

Durante as buscas, os agentes apreenderam cerca de 30 pinos de cocaína, outros 50 pinos vazios, além de rádio transmissor e celulares, que serão analisados no decorrer das investigações. A Polícia Civil informou que a operação segue em andamento e que novas prisões não estão descartadas.

Crime chocou o país

O caso que deu notoriedade nacional ao suspeito ocorreu em agosto de 2025. Durante uma cavalgada na zona rural de Bananal, após percorrer cerca de 15 quilômetros em terreno íngreme, o cavalo montado por ele caiu exausto na região da Serra do Guaraná Quente. Acreditando, segundo seu relato, que o animal estivesse morto, o homem utilizou um facão para decepar as patas do cavalo, que ainda estava vivo. A cena foi filmada por um amigo e divulgada nas redes sociais, causando revolta e ampla repercussão. Andrey foi condenado a 11 meses e 18 dias de detenção em regime inicialmente semiaberto, além de 34 dias-multa.

Foto: Reprodução