Homem tem moto roubada à mão armada e suspeitos são presos após perseguição em Barra Mansa

Um homem de 26 anos teve a motocicleta roubada por dois criminosos armados na madrugada deste sábado (dia 11), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. Os suspeitos, de 25 e 22 anos, foram presos após uma perseguição que contou com apoio de várias equipes da Polícia Militar e terminou com a recuperação do veículo.

Segundo a PM, a vítima procurou uma guarnição que estava na Avenida do Retiro informando que havia acabado de ser assaltada por dois homens armados, que levaram sua moto. O veículo possuía sistema de rastreamento por GPS, o que permitiu acompanhar em tempo real o trajeto de fuga dos criminosos. As equipes iniciaram o acompanhamento com apoio do Ciosp e de viaturas de Barra Mansa.

Durante a perseguição, já na região da Vila Elmira, os policiais avistaram uma motocicleta com dois ocupantes que correspondiam às características informadas. Houve uma colisão frontal com a viatura do Grupamento de Ações Táticas (GAT), fazendo com que os dois suspeitos caíssem da moto. De acordo com o registro, o suspeito de 25 anos, que estava na garupa, portava um revólver calibre 38 e teria feito menção de atirar contra um policial, que reagiu com um disparo de fuzil. Em seguida, o suspeito se rendeu e soltou a arma.

Os dois foram imobilizados e algemados. Em depoimento, confessaram o roubo e indicaram o local onde haviam escondido a motocicleta da vítima, em uma área de mata. O veículo foi localizado e devolvido ao proprietário. Com os suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições e outra motocicleta utilizada na ação criminosa.

Os dois homens permaneceram presos e foram autuados por roubo majorado, devido ao uso de arma de fogo e à atuação em dupla. Em razão da colisão, ambos precisaram de atendimento médico antes de serem apresentados à delegacia.

Foto: Divulgação