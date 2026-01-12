Onda de calor: Inmet alerta para temperaturas até 5°C acima da média no Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para o Sul Fluminense, com grau de severidade classificado como Perigo. O aviso teve início às 16h17 desta segunda-feira (dia 12) e segue até as 23h59 de quarta-feira (dia 14).

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem ficar cerca de 5 °C acima da média por um período que pode variar de três a cinco dias, o que representa risco à saúde da população.

Em caso de necessidade ou para orientações, o Inmet orienta os moradores do Sul Fluminense devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199.