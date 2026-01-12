Volta Redonda abre solicitação de vagas escolares para o ano letivo de 2026

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu nesta segunda-feira (dia 12) o período de solicitação de vagas escolares para o ano letivo de 2026 na rede pública municipal. O cadastro é destinado a crianças da Educação Infantil, que não participaram da Chamada Escolar; e do Ensino Fundamental que não estão matriculados na rede municipal de Volta Redonda. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura de Volta Redonda: voltaredonda.rj.gov.br, até o dia 31 de março.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a abertura do período ocorre em razão da desistência de algumas vagas anteriormente ofertadas e da possibilidade de abertura de novas turmas, o que demanda a reorganização do planejamento da rede municipal de ensino.

“Após a Chamada Escolar, realizamos o planejamento da alocação dos alunos. No entanto, ao longo do processo acontecem desistências e a chegada de novas famílias ao município, o que torna necessária essa reorganização para garantir que todos tenham acesso à educação”, explicou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Na Educação Infantil, podem se inscrever crianças de até 5 anos, nascidas até 31 de dezembro de 2025. Já para o Ensino Fundamental, a solicitação é destinada a crianças a partir de 6 anos de idade. Para efetuar o cadastro, é necessário ter em mãos a certidão de nascimento ou o documento de identidade (RG) da criança.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que todo o processo é realizado de forma online e orienta as famílias a acompanharem as informações divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR