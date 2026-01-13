Açude registra segundo homicídio em menos de 24 horas; vítima mais recente é uma mulher

A região do Açude, em Volta Redonda, registrou nesta terça-feira (dia 13) o segundo homicídio do dia. Desta vez, a vítima é uma mulher, ainda não identificada, morta em um estabelecimento localizado na Rua A, no Açude II. A Polícia Militar foi acionada e permanece no local.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime, nem sobre possíveis suspeitos. A perícia técnica deve apurar as circunstâncias da morte e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

Mais cedo, ainda na manhã desta terça-feira, outro homicídio foi registrado na mesma região. Um jovem de 22 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Sete, também no Açude. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, após denúncia de homicídio, e confirmou o óbito no local.

Testemunhas foram ouvidas e o caso foi registrado como homicídio doloso.