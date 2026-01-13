Serra das Araras terá detonações também aos sábados a partir do dia 24

A RioSP, uma empresa Motiva, informou nesta terça-feira (dia 13) que fará uma nova alteração no cronograma das detonações de rochas na Serra das Araras. Devido ao ritmo acelerado da obra, que está com avanço físico de 60%, a partir da próxima semana, o sábado passará a fazer parte do calendário diário de desmonte de rochas.

O primeiro sábado com interdição da pista de subida, no km 225, em Paracambi (RJ), será dia 24 de janeiro. Além da inclusão do sábado, outra mudança é no horário de fechamento da pista de subida neste dia, que será das 16h às 18h. As atividades que já acontecem de segunda a quinta, das 13h às 15h, continuam normalmente. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Destaca também que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. A detonação de rochas é uma das etapas de construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras. A mudança tem como objetivo permitir que a obra continue avançando, o que possibilitará antecipar a entrega do projeto. A RioSP e a EGTC têm previsão de concluir as novas pistas de descida e descida da Serra da Araras em 2027 – dois anos antes do previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Detonações diárias

Desde junho 2024, quando os desmontes de rochas começaram, até dezembro do ano passado, foram realizados aproximadamente 200 desmontes de rochas, que geraram mais de 350 mil metros cúbicos de material rochoso. Todo o material é reaproveitado na obra da Nova Serra das Araras. Ele é encaminhado para uma central de britagem, onde é beneficiado e transformado em outros materiais como brita, pó de pedra e macadame.

Canais de atendimento

Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP Motiva Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br