Trio é detido por suspeita de tráfico de drogas no bairro Roma, em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (dia 13), no bairro Roma, em Volta Redonda. Entre os envolvidos estão dois jovens de 19 e 26 anos e um adolescente, de 17 anos, que foi apreendido, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a PM, policiais do comando da 1ª Companhia, com apoio do GAT I e da equipe de busca, foram até o endereço após informações de que o local estaria sendo utilizado para a prática do tráfico. No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes, dinheiro e um rádio transmissor, material comumente usado para comunicação entre integrantes do tráfico de drogas.

O material apreendido ainda está sendo contabilizado. Os dois suspeitos maiores de idade permaneceram à disposição da Justiça, enquanto o adolescente foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação