Homem suspeito de roubos à mão armada é preso em Barra do Piraí no dia em que completa 43 anos

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (dia 14), um homem suspeito de envolvimento em uma série de roubos à mão armada em Barra do Piraí. A prisão ocorreu no bairro Asa Branca, no mesmo dia em que o investigado completou 43 anos, após ação conjunta com a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara de Barra do Piraí, com base em investigações que apontam o homem como possível autor de diversos crimes na região. Entre os casos apurados está um roubo a uma joalheria ocorrido em 2024, considerado um dos episódios mais graves atribuídos ao suspeito.

A captura foi resultado de diligências realizadas por equipes da Polícia Civil do município, com apoio operacional da Polícia Militar. Segundo os investigadores, o trabalho técnico e a troca de informações entre as forças de segurança foram fundamentais para localizar e prender o suspeito.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a operação reforça a importância da atuação integrada no combate à criminalidade violenta e reafirmou o compromisso de manter ações conjuntas e permanentes para coibir crimes graves, garantir a ordem pública e preservar a segurança da população de Barra do Piraí e cidades vizinhas.

Foto: Divulgação