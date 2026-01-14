Morre William de Freitas, ex-prefeito interino e ex-presidente da Câmara de Volta Redonda

Morreu na madrugada desta quarta-feira (dia 14), aos 91 anos, William de Freitas, político histórico de Volta Redonda, que marcou a vida pública do município ao assumir interinamente a prefeitura em 1982. Nascido em 1934, em Itabira (MG), também presidiu a Câmara Municipal e teve atuação relevante no Legislativo local. Segundo informações preliminares, William sentiu um mal estar em casa e a cuidadora acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O idoso não resistiu e sofreu uma parada cardíaca assim que chegou ao Hospital São João Batista.

William de Freitas assumiu a prefeitura entre os dias 22 e 28 de abril de 1982, após a saída de Aluízio de Campos Costa. Apesar do curto período no Executivo, o episódio entrou para a história política do município pelo simbolismo da juventude e pela transição administrativa em um momento sensível da cidade.

Na Câmara Municipal, William construiu parte importante de sua trajetória, chegando à presidência da Casa. Ao longo dos anos, manteve-se ativo na política local, disputando a eleição para prefeito em 2000, quando concorreu contra Antônio Francisco Neto.

Ligado ao PSDB, foi presidente da Executiva Municipal do partido em Volta Redonda, atuando na reorganização e no fortalecimento da sigla, especialmente a partir de 2020. Em 2016, voltou a disputar uma vaga na Câmara Municipal, mas não foi eleito.

Sem filhos, William deixa a esposa, Zélia de Freitas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.

Nota

Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda lamentou o falecimento do ex-prefeito William de Freitas. “O Governo Municipal se solidariza com a família, amigos e todos que conviveram com ele, em especial com sua esposa, dona Zélia Costa de Freitas”, diz o comunicado. O prefeito Antonio Francisco Neto decretou luto oficial no município em respeito à sua história e à contribuição que deixou para Volta Redonda.

Foto: Reprodução