Idoso fica gravemente ferido após atropelamento na Dutra, em Porto Real

Um idoso de 64 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite de terça-feira (dia 13), na altura do km 304, na Dutra, em Porto Real. O acidente ocorreu por volta das 23h na pista no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre foi atingido por um caminhão. Após o atropelamento, o caminhoneiro seguiu até a base da concessionária CCR RioSP para solicitar apoio e atendimento à vítima.

Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda na rodovia e, devido à gravidade dos ferimentos, o idoso foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias do atropelamento.

Foto: PRF