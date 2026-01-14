Voltaço estreia com vitória heroica no Carioca mesmo com um jogador a menos

Volta Redonda largou com o pé direito no Campeonato Carioca ao vencer o Boavista por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte da partida, o Esquadrão de Aço demonstrou organização, eficiência e poder de superação para garantir os três pontos na abertura da competição.

O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, PK aproveitou cruzamento preciso de Marquinhos e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro adversário, colocando o Volta Redonda em vantagem no placar.

Pouco depois do gol, a equipe da casa precisou lidar com um cenário adverso. Marquinhos acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o Volta Redonda com dez jogadores antes do intervalo. A partir daí, o time adotou uma postura mais cautelosa, reforçando o sistema defensivo e apostando na disciplina tática.

Mesmo com superioridade numérica, o Boavista encontrou dificuldades para criar oportunidades claras de gol. Bem postado defensivamente, o Volta Redonda neutralizou as investidas do adversário e segurou o resultado até o apito final. Nos minutos finais, o Boavista ainda desperdiçou uma chance clara dentro da pequena área, mas não conseguiu evitar a derrota.