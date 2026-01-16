Babton Biondi discute federalização da RJ-155 com ministro dos Transportes

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, acompanhou nesta sexta-feira, dia 16, em Barra Mansa, a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, à região. Durante o encontro, o chefe do Executivo municipal apresentou ao ministro a demanda pela federalização da RJ-155, rodovia considerada estratégica para o desenvolvimento do Sul Fluminense.

Segundo Babton, a proposta foi bem recebida pelo ministro, que demonstrou interesse em aprofundar os estudos sobre a viabilidade da federalização. “A gente está discutindo a questão da federalização da RJ-155. O ministro foi bem solícito e recebeu bem essa informação, tendo em vista que a rodovia liga duas BRs importantes, a BR-101 e a BR-116”, afirmou.

O prefeito explicou que o pedido se justifica pela relevância logística e econômica da via, que funciona como elo direto entre duas das principais rodovias federais do país, ambas já concedidas à iniciativa privada. “A Dutra e a Rio-Santos já passaram por concessões. A RJ-155 faz essa ligação direta entre elas, conectando dois dos maiores eixos comerciais do Brasil, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Isso, por si só, já mostra a importância dessa estrada”, ressaltou Babton.

Além da função de ligação rodoviária, Babton destacou o papel da RJ-155 no transporte de cargas sensíveis, como o combustível nuclear produzido pela Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende, com destino às usinas de Angra dos Reis. “O urânio passa por essa rodovia, o que reforça a necessidade de investimentos para melhorar a qualidade e a segurança da estrada. O ministro se sentiu na obrigação de realizar esse estudo para avaliar a federalização e a possibilidade de investimentos. Ele deixou claro que existe interesse do Ministério dos Transportes e que levará essa demanda ao presidente Lula”, completou.

O pleito pela federalização da RJ-155 não é exclusivo de Rio Claro. A reivindicação é compartilhada também pelos municípios de Angra dos Reis e Barra Mansa, por meio dos prefeitos Cláudio Ferreti e Luiz Furlani, respectivamente. Babton destacou ainda a atuação do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, como um importante articulador regional na interlocução sobre o tema.

Foto: PMRC