BM: Nova Esperança recebe ações do Programa Limpa Rio

Através de parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa continua sendo beneficiada pelas ações do Programa Limpa Rio Máquinas. No bairro Nova Esperança, às margens do Rio Barra Mansa, os trabalhos estão concentrados na limpeza da calha do rio e no retaludamento das margens, com o objetivo de reduzir os riscos de enchentes e inundações, especialmente durante o período de chuvas intensas.

Com acompanhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, as intervenções tiveram início no começo de 2026 e seguem em ritmo contínuo, utilizando máquinas e equipes especializadas. O serviço contribui diretamente para o aumento da capacidade de vazão do rio, prevenindo transbordamentos e protegendo a população ribeirinha.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, destacou a importância da ação preventiva.

– Esse é um trabalho fundamental para a segurança da população. A limpeza da calha e o reforço das margens do rio ajudam a minimizar os impactos das chuvas fortes, além de melhorar as condições ambientais da área – afirmou Rodrigo.

Morador do bairro há mais de quatro décadas, Sebastião de Souza Filho ressaltou a relevância da iniciativa. “A probabilidade de diminuir as enchentes é muito grande. Moro aqui há 46 anos e nunca vi um programa desse porte. É um serviço muito importante para quem vive próximo ao rio”, disse o morador.

Além do bairro Nova Esperança, o Programa Limpa Rio Máquinas já atendeu outros trechos do município. As ações contemplaram cerca de 6 quilômetros do Rio Barra Mansa, beneficiando os bairros Boa Sorte, Piteiras e Santa Clara, com serviços de desassoreamento e recomposição das margens. As intervenções tiveram início nas proximidades do Fórum e avançaram ao longo do curso do rio, seguindo o planejamento técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Em anos anteriores, outros corpos hídricos do município também receberam melhorias por meio do programa, como os rios Bocaina e Bananal, que passaram por serviços de limpeza, desassoreamento e correção de áreas afetadas por processos de erosão.

Além das intervenções, a Prefeitura reforça o pedido de conscientização da população, alertando para que não haja descarte irregular de lixo nas margens ou no leito dos rios. Casos de irregularidades podem ser denunciados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone (24) 2106-3406, contribuindo para a preservação ambiental e a segurança de toda a cidade.

Fotos: Gabriel Borges