CSN planeja vender o controle da divisão de cimentos

Por
FOLHA DO ACO
-

Criada como estatal e por décadas responsável por empregar milhares de famílias em Volta Redonda, moldando bairros, rotinas e a própria identidade da Cidade do Aço, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ultrapassou fronteiras e hoje atua como um grupo industrial cada vez mais orientado pela lógica do mercado. Uma nova evidência dessa mudança, iniciada com a privatização em 1993, foi apresentada na quinta-feira (dia 15), quando a empresa informou, em comunicado ao mercado, que pretende vender o controle da CSN Cimentos a partir de 2026, reforçando o distanciamento entre o papel histórico da companhia no município e sua estratégia atual.

O anúncio foi feito durante a Reunião de Atualização Estratégica da companhia e integra um amplo plano de reorganização do portfólio e da estrutura de capital. A apresentação deixou claro que o foco da CSN está na desalavancagem financeira e na concentração de recursos nos negócios considerados de maior retorno, com destaque absoluto para a CSN Mineração, apontada pela administração como a principal avenida de crescimento do grupo nos próximos anos.

Segundo a empresa, o objetivo é destravar o potencial de valor dos ativos sob seu controle, especialmente nas áreas de mineração e infraestrutura, abrindo caminho para um novo ciclo de crescimento sustentável. “A aprovação, pelo Conselho, dos movimentos estratégicos necessários para equacionar definitivamente a estrutura de capital do grupo marca um ponto de inflexão na história recente da CSN”, afirmou Marco Rabello, diretor financeiro e de Relações com Investidores.

Desalavancagem como prioridade

O plano estratégico prevê a redução da dívida bruta entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões ao longo de 2026, por meio da venda de ativos considerados relevantes, mas não centrais no novo desenho estratégico. Entre as principais iniciativas estão a alienação do controle da CSN Cimentos e a venda de uma participação relevante na Newco CSN Infraestrutura.

De acordo com a companhia, essas medidas permitirão reduzir de forma estrutural a alavancagem financeira e gerar uma economia anual estimada entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bilhão em despesas financeiras. “Nosso foco é a redução material do endividamento bruto, com alocação de capital eficiente e disciplina rigorosa”, reforçou Rabello.

Mineração no centro da estratégia

No novo portfólio desenhado pela administração, a CSN Mineração assume papel protagonista. Atualmente, a empresa figura entre as sete maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, com histórico recente de recordes operacionais, elevada geração de caixa e margens robustas.

A apresentação destacou a longa vida útil das reservas, estimadas em cerca de 2,5 bilhões de toneladas, e a continuidade de um plano de expansão baseado em projetos maduros, de alta rentabilidade e com foco em produtos de maior teor de ferro. O principal vetor desse crescimento é o projeto P15, que avança em ritmo acelerado e deve adicionar um delta de EBITDA da ordem de R$ 4 bilhões por ano quando plenamente operacional.    “A mineração é hoje o negócio com maior retorno incremental do grupo e aquele que nos levará a um novo patamar de geração de valor”, afirmou Benjamin Steinbruch, presidente do Conselho de Administração e CEO da CSN, ressaltando que a CSN Mineração já concentra uma parcela crescente do EBITDA consolidado.

Infraestrutura no radar de venda

Outro pilar relevante da estratégia é a CSN Infraestrutura, que reúne ativos ferroviários, portuários e multimodais considerados estratégicos para o escoamento de commodities no Brasil. A empresa opera uma plataforma integrada, com ativos maduros e projetos brownfield em expansão, sustentados por demanda contratada e execução comprovada.

Segundo a CSN, trata-se de uma infraestrutura “única e irreplicável”, com impacto positivo relevante no EBITDA futuro. Ainda assim, como parte do plano de desalavancagem, o grupo prevê a venda de uma participação relevante nesse segmento a partir de 2026, mantendo o foco na otimização do capital investido.

Cimentos, siderurgia e energia: ajustes no portfólio

Na CSN Cimentos, hoje uma das líderes na produção integrada no Brasil, a companhia reconhece o forte potencial de crescimento orgânico por meio de projetos greenfield e brownfield, além de uma recuperação já perceptível do mercado. Mesmo assim, a decisão estratégica é pela alienação do controle, movimento visto pela administração como fundamental para liberar capital e reforçar o balanço.

A CSN Siderurgia, berço histórico do grupo e símbolo de Volta Redonda, atravessa um processo de recuperação gradual de rentabilidade, com foco em produtos de maior valor agregado e soluções integradas. A administração informou que avalia alternativas e parcerias para maximizar a geração de caixa no curto prazo, preservando o caráter estratégico do ativo.

Já a CSN Energia foi apresentada como um suporte essencial ao grupo. Autossuficiente em energia renovável desde 2023, a plataforma contribui para a redução de custos, apresenta resultados resilientes e está alinhada à agenda de transição energética. “Trata-se de um negócio de alto retorno, baixo risco e intensivo em geração de caixa”, destacou Steinbruch.

Com o redesenho do portfólio, a CSN projeta que, em até oito anos, será possível dobrar o EBITDA e a rentabilidade do grupo, operando com endividamento em torno de 1x, concentrado em negócios de maior crescimento, sinergia e retorno. Para Volta Redonda, no entanto, o anúncio reforça uma distância histórica entre as expectativas da cidade, que ainda vê na CSN um vetor de desenvolvimento industrial e social, e a lógica financeira que hoje orienta as decisões do grupo. Enquanto o mercado celebra a busca por eficiência e disciplina de capital, a venda da divisão de cimentos simboliza, para muitos moradores da Cidade do Aço, mais um capítulo da transformação da antiga “empresa-cidade” em um conglomerado cada vez mais guiado pelos números do mercado global.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.