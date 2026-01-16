Bispo Dom Luiz Henrique emite Nota de Solidariedade às vítimas das chuvas em Rio Claro

O Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, divulgou na quinta-feira (dia 15) uma Nota Oficial de Solidariedade dirigida a todas as famílias e comunidades atingidas pelas fortes chuvas que castigaram a região nos últimos dias. No documento, o Bispo recorda que, infelizmente, estas intempéries climáticas têm se tornado habituais nesta época do ano e cita, com preocupação, a situação crítica enfrentada por comunidades dos municípios de Volta Redonda e Rio Claro.

“Diante das perdas e das incertezas que este momento impõe, queremos assegurar nossa proximidade fraterna, nossa oração e nosso compromisso concreto com cada pessoa e cada lar ferido por essas tragédias”, afirmou Dom Luiz Henrique.

Reforçando a esperança cristã, o Bispo exorta que a fé em Cristo fortaleça as famílias, recordando que Deus não abandona seu povo mesmo nas “noites mais escuras”.

Gesto Concreto: Campanha de Arrecadação

Além da união em oração, a Diocese convoca todas as paróquias, pastorais, movimentos e pessoas de boa vontade para uma ação solidária emergencial. A Co-Catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda, foi estabelecida como ponto central para recebimento de doações.

Os itens de maior necessidade no momento são: Colchões e roupas de cama; Produtos de higiene pessoal; Materiais de limpeza; Roupas em bom estado; Outros itens de primeira necessidade. As entregas podem ser feitas diretamente na Co-Catedral, nos horários de expediente paroquial.

Dom Luiz Henrique encerra a nota pedindo que este momento difícil seja transformado em oportunidade de fraternidade: “mostrando que somos verdadeiramente irmãos quando partilhamos o que somos e o que temos”.

Situação de Emergência

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, decretou Situação de Emergência após as fortes chuvas que atingiram o município no dia 14, com registro de mais de 107 milímetros em cerca de uma hora. O temporal provocou alagamentos, deslizamentos, transbordamento de rios e transtornos em vias urbanas e na RJ-149, afetando 57 residências e 210 pessoas. Apesar dos danos, não houve desabrigados nem interdição de imóveis. O decreto permite mais agilidade administrativa, acesso a recursos estaduais e federais e reforça as ações da Defesa Civil. Equipes da prefeitura seguem mobilizadas, e uma campanha de arrecadação de doações foi iniciada para apoiar as famílias atingidas.

SERVIÇO

Onde doar: Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição (Volta Redonda).

O que doar: Alimentos, material de limpeza e higiene, roupas de cama e colchões.

Horário: Durante o expediente da secretaria paroquial.