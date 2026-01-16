Duplo homicídio é registrado na Dutra, em Itatiaia; polícia apura possível ligação com tráfico

Dois homens foram encontrados mortos na madrugada desta sexta-feira (dia 16), às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Florida, em Itatiaia. O crime ocorreu por volta das 4h40, em um imóvel localizado na área conhecida como Fazenda Esperança, e é tratado pela Polícia Militar como duplo homicídio.

Ao chegar ao local, equipes do 37º BPM encontraram a residência com a porta arrombada. Um dos corpos estava do lado de fora do imóvel e foi identificado como Sebastião das Dores Gundin Teixeira, de 44 anos, que, segundo moradores, trabalhava na fazenda. Dentro da casa, os policiais localizaram a segunda vítima, posteriormente identificada como Paulo Roberto da Silva Matos Filho, de 57 anos.

De acordo com informações preliminares da polícia, Paulo Roberto era apontado como uma das lideranças da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) na região. A identificação foi feita no local por equipes do serviço reservado, mas a Polícia Civil ainda apura oficialmente as circunstâncias e a motivação do crime.

A perícia encontrou diversas cápsulas deflagradas de fuzil calibre 5,56, além de munições de .40 e 9 milímetros, espalhadas pelo interior e exterior do imóvel, o que indica o uso de armamento pesado. Nenhuma arma foi apreendida.

Durante a varredura no local, os agentes também localizaram balanças de precisão, recipientes com pó químico utilizado para mistura de drogas e sacolas para embalo de entorpecentes. Um tonel vazio enterrado no solo, comumente usado para ocultar grandes quantidades de drogas, também foi encontrado. O material reforça a suspeita de que o imóvel funcionava como ponto de preparo, armazenamento e distribuição de drogas.

Não havia câmeras de monitoramento nas proximidades que pudessem auxiliar na identificação dos autores. O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, ninguém foi preso.