Casal é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa após denúncia de moradores

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender, nessa quinta-feira (dia 15), dois jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A ação resultou na apreensão de cocaína, crack e maconha já embalados para venda e terminou com os dois envolvidos encaminhados à delegacia, onde permaneceram presos.

Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 14h35, após informações de populares sobre a venda de entorpecentes na Rua Dona Ruth Silva de Oliveira. As equipes montaram um cerco em pontos estratégicos e conseguiram visualizar um suspeito, de 27 anos, sentado em um escadão. Ao notar a presença policial, ele fugiu e entrou em uma residência próxima.

A proprietária do imóvel, uma mulher de 69 anos, autorizou a entrada dos policiais, informando que alguém havia invadido sua casa. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas no local onde ele estava momentos antes, os policiais localizaram 43 sacolas de maconha, 12 pedras de crack e 29 pinos de cocaína.

Dentro da residência, também foi encontrada uma jovem de 21 anos. Questionada, ela entregou espontaneamente quatro pinos de cocaína e duas pedras de crack que escondia nas partes íntimas. A jovem relatou aos policiais que é namorada do suspeito e que teria sido orientada por ele a guardar a droga por acreditar que não seria revistada.

Ao todo, a perícia confirmou a apreensão de cerca de 235 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 10 gramas de crack. O casal foi levado para a 90ª DP, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação