Detran RJ em Movimento registra mais de 500 emissões de identidade em Barra do Piraí

A facilidade de ser atendido sem agendamento foi o que levou o operador de máquinas Carlos Eduardo Nogueira, de 38 anos, morador do bairro Química, à Praça Nilo Peçanha na quinta-feira (dia 15). Ele aproveitou o Detran RJ em Movimento para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. “Foi tudo muito rápido e prático. Consegui resolver minha situação sem precisar sair da cidade e sem marcar horário. Isso ajuda muito quem trabalha o dia todo”, contou.

Quem também aprovou a iniciativa foi a auxiliar de serviços gerais Juliana Ferreira da Silva, de 29 anos, moradora do bairro Maracanã, que foi ao local para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. “Cheguei cedo, peguei senha e fui atendida direitinho. Sem burocracia e sem precisar de agendamento. Facilitou muito”, afirmou a moradora de Barra do Piraí.

O Detran RJ em Movimento foi realizado em Barra do Piraí em parceria com a Prefeitura e registrou números expressivos de atendimento. Ao todo, foram 563 carteiras de identidade emitidas. Na área de habilitação, houve 95 atendimentos diversos, 51 cadastros e 15 atendimentos com informações sobre a primeira habilitação. O setor de protocolo contabilizou 40 atendimentos, além de ações educativas, com a entrega de 406 revistas de educação para o trânsito e a realização de 54 atividades com óculos simuladores, voltadas à conscientização dos motoristas.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da ação e agradeceu as parcerias que viabilizaram o atendimento no município. “Esse resultado mostra o quanto ações como essa fazem a diferença na vida das pessoas. Quero agradecer ao deputado Munir Neto e ao Detran RJ por essa parceria que trouxe dignidade, praticidade e cidadania para a população de Barra do Piraí”.

Katia também reforçou que a parceria vai além da ação itinerante, com a implantação de dois polos municipalizados do Detran, que funcionarão no Mercado Municipal e no distrito da Califórnia, garantindo atendimento permanente no município.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou que o objetivo foi aproximar os serviços do cidadão. “Fomos atrás do Detran para garantir essa ação em Barra do Piraí e os números mostram o quanto ela era necessária. Agora, com os polos municipalizados, o atendimento vai continuar de forma permanente, facilitando ainda mais a vida da população”, destacou Munir.

O vereador Macrei, que articulou a ação junto ao deputado, também comemorou os resultados. “A procura foi grande e os números comprovam a importância desse serviço. É gratificante ver a população sendo atendida com respeito e eficiência”, disse o vereador.

Representando o Detran RJ, a vice-presidente Penha Bernardes explicou que os polos municipalizados vão ampliar o acesso aos serviços. “O município entra com a estrutura física, equipes, equipamentos e mobiliário, e o Detran oferece o sistema e os serviços. Isso garante atendimento contínuo, mais próximo do cidadão e reduz a necessidade de deslocamento para outros municípios”, explicou a vice-presidente do Detran RJ.

Fotos: Secom