Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Vale Verde, em VR; suspeitos fugiram

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite dessa quinta-feira (dia 15), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Durante patrulhamento de rotina, policiais se depararam com suspeitos em atividade de tráfico, que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas, abandonando todo o material ilícito no local.

De acordo com a ocorrência, o flagrante aconteceu na Rua 6, por volta das 18h. A operação tinha como objetivo coibir eventos não autorizados na região quando as equipes identificaram a movimentação típica do comércio de entorpecentes. Na tentativa de escapar, os envolvidos deixaram para trás drogas já fracionadas para venda e um rádio comunicador, usado para monitorar a presença policial.

Foram apreendidos 70 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, 66 porções de maconha e 11 porções de skank, além de um rádio comunicador. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 93ª DP.

Foto: Divulgação