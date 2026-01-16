Motociclista é detido após atropelar idosa e fugir em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda deu uma resposta rápida a um atropelamento ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (dia 16), no bairro Santa Cruz. Um motociclista foi detido após atropelar uma mulher de 85 anos e fugir do local sem prestar socorro à vítima. O acidente foi flagrado por uma câmera.

Assim que a ocorrência foi registrada, na Avenida Major Aníbal de Oliveira Filho, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foi acionado. Por meio do sistema de monitoramento por câmeras e do uso de ferramentas tecnológicas da Semop, os operadores conseguiram localizar o motociclista envolvido no atropelamento. Ele foi encontrado no bairro Voldac e conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

A vítima recebeu atendimento imediato, foi socorrida e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB), onde até a divulgação desta nota permanecia sob cuidados médicos. O estado de saúde da idosa é grave.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do investimento contínuo em tecnologia e monitoramento para garantir agilidade nas ações de segurança pública.

“As câmeras e todo o aparato tecnológico da Secretaria de Ordem Pública são fundamentais para que possamos dar respostas rápidas e eficazes à população. Esse caso mostra que Volta Redonda conta com um sistema integrado e eficiente, que permite identificar responsáveis por crimes e infrações, aumentando a sensação de segurança e garantindo que não haja certeza da impunidade”, afirmou.

Foto: Júlio Araújo/Semop.