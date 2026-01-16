Ministro dos Transportes cumpre agenda no Sul Fluminense com vistorias em Piraí e Barra Mansa

O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve na quinta-feira (dia 15) em Piraí e estará nesta sexta-feira (dia 16) em Barra Mansa, cumprindo uma série de vistorias em obras consideradas estratégicas para a mobilidade, a segurança viária e o desenvolvimento econômico da região. A agenda conta com a presença do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

As visitas fazem parte de um conjunto de ações do Ministério dos Transportes no estado do Rio de Janeiro, voltadas à recuperação da malha rodoviária e à modernização do sistema ferroviário, atendendo a demandas históricas da população e do setor produtivo fluminense.

Em Piraí, Renan Filho vistoriou as obras da Serra das Araras (BR-116), um dos trechos mais críticos e desafiadores da infraestrutura rodoviária brasileira. A intervenção no km 227 da rodovia é considerada fundamental para aumentar a segurança dos motoristas, reduzir acidentes e melhorar a fluidez do tráfego em um dos principais corredores logísticos entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

A modernização da Serra das Araras é vista como um passo decisivo para destravar gargalos históricos que impactam diretamente o transporte de cargas e o deslocamento diário de milhares de trabalhadores que utilizam a rodovia.

Já nesta sexta-feira, a agenda segue para Barra Mansa, onde na parte da manhã o ministro visita as obras de readequação da linha ferroviária no Pátio de Manobras, na Estação Engenheiro Paulo Tauis. O projeto tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, reduzir as interferências do tráfego ferroviário no cotidiano da cidade e ampliar a eficiência logística da região.

A obra é considerada estratégica para o município, pois contribui para uma melhor integração entre a ferrovia e o espaço urbano, além de fortalecer o papel de Barra Mansa como polo logístico do Sul Fluminense.

“Investir no Rio é acelerar o desenvolvimento”, destaca Lindbergh

O deputado federal Lindbergh Farias, que acompanha a agenda, destacou a importância das obras para a população da região. “Essas intervenções em Piraí e Barra Mansa vão muito além do concreto e do asfalto. Elas significam mais segurança para quem viaja, melhores condições para quem trabalha e desenvolvimento para toda a região. O governo do presidente Lula compreende que investir em infraestrutura no Rio de Janeiro é estratégico para o crescimento do Brasil”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a retomada de obras estruturantes recoloca o estado no mapa dos grandes investimentos federais e fortalece a economia regional.