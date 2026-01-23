Acidente entre carro e trem é registrado no Centro de Barra Mansa; região já soma três casos recentes

Mais um acidente foi registrado na linha férrea que corta o Centro de Barra Mansa. No início da manhã desta sexta-feira (dia 23), um carro preto foi atingido por uma composição ferroviária em um dos trechos urbanos da cidade, nas proximidades da Ponte dos Arcos. Até o momento, não há informações sobre feridos neste caso.

Este é o terceiro acidente envolvendo a linha férrea na região em menos de 48 horas, o que volta a chamar a atenção para os riscos nas passagens em nível e na área central dos municípios do Sul Fluminense.

Na manhã de quinta-feira (dia 22), um homem de aproximadamente 35 anos ficou ferido após ser atingido por um trem por volta das 7h20, na passagem em nível da Rua Duque de Caxias, próximo ao Jardim das Preguiças, no Centro de Barra Mansa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a Santa Casa de Misericórdia, onde ele segue internado, porém em estado de saúde estável.

O acidente ocorreu poucas horas depois de outro episódio grave registrado na região. Na noite de quarta-feira (dia 21), em Volta Redonda, Carlos Eduardo do Nascimento Buchele, de 34 anos, morreu após ser atropelado por um trem na Rua Santa Rita, no bairro Três Poços. De acordo com a Polícia Militar, a vítima morreu no local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais