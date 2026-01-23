BM: Veículo é furtado em Antônio Rocha e proprietário pede ajuda para recuperá-lo

Um carro foi furtado na noite do último dia 13, por volta das 22h40, na localidade de Ataulfo de Paiva, no distrito de Antônio Rocha, em Barra Mansa. A área fica às margens da Rodovia Getúlio Vargas. O veículo é um Chevrolet Kadett, de cor verde escuro, com placa KMR4E71, no padrão Mercosul. Até o momento, o automóvel não foi localizado.

Segundo o proprietário, um trabalhador, o carro estava estacionado em frente à residência no momento do furto. Ele relatou que estava em casa e chegou a ouvir o barulho de duas motocicletas, mas, por morar próximo à rodovia, não associou o som a uma ação criminosa.

A ausência do veículo só foi percebida quando o filho do dono chegou e perguntou pelo carro. Ao verificar a situação, a família constatou que o automóvel havia sido levado.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo pode entrar em contato pelo telefone (24) 99812-9772. Informações também podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

Foto: Divulgação