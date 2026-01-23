Mulher de 29 anos fica ferida após carro ser atingido por trem em Barra Mansa

O acidente envolvendo um automóvel e um trem deixou uma mulher de 29 anos ferida na manhã desta sexta-feira (dia 23), em Barra Mansa. A colisão aconteceu por volta das 5h10 em uma travessia da linha férrea, no Centro da cidade. Quando a Polícia Militar chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas.

Segundo informações do 28º BPM, o carro – um Nissan Kicks – colidiu com um trem de carga que passava pela ferrovia. A passageira, de 29 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Maria. O condutor do veículo, um homem de 31 anos, não precisou de atendimento médico.

Ainda de acordo com a PM, um agente de segurança da ferrovia informou que, ao chegar à travessia, não havia ninguém no interior do veículo. A perícia foi acionada e a ocorrência registrada na 90ª Delegacia de Polícia. No momento do acidente, o tempo era chuvoso, embora a sinalização da via tenha sido considerada adequada.

O motorista relatou que havia um trem parado na linha férrea e que não percebeu a aproximação de outro em movimento. As causas do acidente seguem sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/Polícia Militar