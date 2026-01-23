Homem é preso em Pinheiral por dívida de pensão alimentícia

Um homem de 50 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (dia 22) no bairro Varjão, em Pinheiral, após a Polícia Militar constatar a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A abordagem aconteceu por volta das 21h20, na Rua Juvenal Xavier Botelho, nas proximidades de um campo sintético.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição já tinha a informação de que o suspeito estaria no local e possuía ordem judicial pendente. Durante o patrulhamento, os policiais conseguiram localizá-lo e realizaram a abordagem. Após consulta ao sistema da corporação, foi confirmado o mandado de prisão civil.

O mandado refere-se a um débito de pensão alimentícia, no valor de R$ 4.007,41, atualizado em 3 de dezembro de 2025. A ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Pinheiral, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com prazo de prisão de 30 dias, contados a partir da data da detenção.

O homem foi informado sobre seus direitos e encaminhado à 101ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial.