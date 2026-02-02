Corpo de homem é encontrado às margens da Dutra, em Barra Mansa

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (dia 2) às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30 para verificar a informação de encontro de cadáver.

No local, os policiais constataram a presença do corpo em uma área de mata de difícil acesso, em posição de decúbito ventral, o que inicialmente impediu a aproximação e a identificação da vítima.

A 90ª Delegacia de Polícia foi comunicada e acionou a perícia técnica, que compareceu ao local, mas não conseguiu realizar os trabalhos devido às condições do terreno. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez a retirada do corpo da área de mata.

Até o encerramento da ocorrência, por volta das 15h39, não haviam sido identificadas marcas aparentes de violência. O caso foi registrado na 90ª DP, que dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias da morte e identificar o homem encontrado.