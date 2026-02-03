Adolescente é flagrado praticando maus-tratos contra macaco sagui em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, conduziu à delegacia da Polícia Civil um adolescente de 12 anos, flagrado praticando maus-tratos contra um macaco sagui, no bairro 249. O ato aconteceu no último dia 28, na Rua João Alvarenga, e foi filmado, amplamente divulgado e viralizou em redes sociais.

Após o recebimento da denúncia, equipes da Semop realizaram diligências, mas nessa segunda-feira (2) localizaram o autor, na Rua Luxemburgo. No local, equipes da Ordem Pública ainda apreenderam uma certa quantidade de droga.

Por se tratar de um adolescente, todas as medidas legais cabíveis foram adotadas, garantindo a preservação de seus direitos. Inclusive, a mãe do menor também compareceu à delegacia, onde um inquérito foi instaurado para apuração dos fatos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou que a ocorrência evidencia a eficiência do sistema de segurança de Volta Redonda e a importância da integração com a população.

“Graças à participação da população, à proximidade da segurança pública, recebemos diversas denúncias e imediatamente realizamos diligências e conseguimos localizar o autor nessa segunda-feira. Praticar atos de abuso ou maus-tratos a animais é crime. E a nossa atuação tem também o papel de educar e prevenir que atos como esse não se repitam. Vamos seguir fazendo a lei prevalecer em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Além da Ordem Pública, Volta Redonda conta com a atuação da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, formada por guardas municipais e a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), que tem como missão promover o bem-estar dos animais, garantir sua proteção e defesa, além de conscientizar a população sobre a importância do respeito e cuidado com todas as formas de vida.

Foto: Divulgação/Semop.

