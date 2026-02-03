Agressão a idoso em situação de rua gera revolta e mobiliza autoridades em Barra Mansa

Uma agressão contra um idoso em situação de rua, registrada por câmeras de segurança no Centro de Barra Mansa, provocou indignação e mobilizou o poder público municipal. O caso ocorreu no último domingo (dia 1º) e ganhou repercussão após as imagens circularem nas redes sociais, mostrando um jovem atacando o idoso em plena via pública.

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgou nota repudiando o episódio e classificando a agressão como uma grave violação de direitos humanos. De acordo com a administração municipal, o caso pode se enquadrar nos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003), que prevê punições para atos de violência, exposição a risco e atentados à dignidade de pessoas idosas.

A secretária municipal de Assistência Social, Joseane Ricarte, informou que equipes da pasta estão mobilizadas para localizar o idoso agredido. O objetivo é oferecer acolhimento, proteção social e atendimento psicossocial, além de outros encaminhamentos necessários para garantir a segurança e os direitos da vítima.

O secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, também se manifestou, classificando a cena como “revoltante, triste e totalmente inaceitável”. Segundo ele, o caso não pode ser tratado como brincadeira ou conteúdo para redes sociais. “É violência, é covardia e é crime”, afirmou, ao destacar a necessidade de denúncia e responsabilização do agressor.

A Prefeitura reforçou que casos de violência contra idosos e pessoas em situação de rua devem ser denunciados. Em situações de flagrante ou emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias também podem ser feitas através dos seguintes telefones: