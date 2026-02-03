Governador Cláudio Castro se reúne com presidente do Senado da Itália em Roma

O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta terça-feira (dia 3), em Roma, com o presidente do Senado da Itália, Ignazio La Russa, para fortalecer a relação bilateral entre a Itália e o Estado do Rio de Janeiro.

Durante a reunião, foram discutidas iniciativas de cooperação institucional, com destaque para o intercâmbio de experiências no combate ao crime organizado. O governador conheceu como o Senado italiano contribui para a elaboração de legislações mais rigorosas e eficazes no enfrentamento às organizações criminosas, tema de grande relevância para a realidade fluminense.

“Estamos reforçando o compromisso do Governo do Estado do Rio de Janeiro em ampliar parcerias internacionais estratégicas, buscando soluções inovadoras e experiências bem-sucedidas que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e institucional do estado. Na nossa missão governamental, estamos firmando importantes parcerias, como as realizadas ontem com as Forças Policiais italianas”, destacou o governador.

No encontro, que contou com a participação de representantes da Enel, o governador reforçou ainda a importância da manutenção e ampliação dos investimentos da empresa no Rio de Janeiro. Cláudio Castro destacou a necessidade da adoção contínua de medidas preventivas, do aprimoramento da governança e do fortalecimento da gestão operacional.

“Acreditamos no diálogo. No Estado do Rio, caminhamos juntos com as concessionárias, porque os dois precisam se desenvolver para que não haja demandas de um dos lados. Isso faz a diferença na prestação de serviços de qualidade para a população”, reforçou Castro.