Polícia Civil de Barra Mansa prende condenado a 10 anos por tráfico e porte ilegal de arma

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (dia 3), um homem de 22 anos condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A captura foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), durante uma ação voltada ao cumprimento de mandados judiciais contra foragidos e condenados.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu por volta do meio-dia, na Avenida Sérgio Braga, nas proximidades da Ponte Alta, em Volta Redonda, após trabalho de inteligência e monitoramento. O condenado não ofereceu resistência no momento da abordagem.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para a 90ª DP, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional, onde começará a cumprir a pena.

O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base em condenação já transitada em julgado, no dia 2 de fevereiro de 2026.

A Polícia Civil reforçou que ações como essa fazem parte do trabalho contínuo para localizar e prender pessoas com condenações definitivas, garantindo o cumprimento das decisões judiciais. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia.

Foto: Divulgação