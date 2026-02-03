FERJ antecipa jogo entre Volta Redonda e Madureira pela última rodada da Taça Guanabara

A partida entre Volta Redonda e Madureira, válida pela última rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, teve a data alterada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O confronto, que estava marcado inicialmente para domingo (dia 8), será realizado no sábado (dia 7), às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Segundo a FERJ, a mudança faz parte de um ajuste no calendário para garantir que os jogos decisivos da rodada final aconteçam de forma simultânea. A medida busca preservar o equilíbrio técnico da competição e evitar qualquer tipo de vantagem esportiva entre as equipes envolvidas.

A alteração ocorre em um momento de equilíbrio na pontuação da Taça Guanabara, quando os resultados da última rodada podem definir classificações e posições finais. Por isso, a federação optou por alinhar os horários das partidas, assegurando maior transparência e justiça no desfecho da fase classificatória.