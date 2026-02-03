Modelo de segurança adotado em Volta Redonda é tema de evento regional em Três Rios

A segurança pública de Volta Redonda foi destaque do “Workshop de Boas Práticas em Segurança Pública Municipal”, realizado na segunda-feira (dia 2), no Sest Senat de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, foi o palestrante do evento, apresentando as estratégias adotadas no município que vêm consolidando Volta Redonda como referência estadual na área.

O encontro, promovido em parceria pelas prefeituras de Três Rios e Paraíba do Sul, reuniu gestores públicos, especialistas e profissionais da segurança com o objetivo de fortalecer as políticas municipais por meio da troca de experiências, integração regional e disseminação de boas práticas. Durante sua participação, Coronel Henrique compartilhou sua trajetória profissional de 31 anos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e detalhou ações implementadas em Volta Redonda, onde já comandou a Guarda Municipal e atualmente é titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Na palestra, o secretário apresentou o modelo de gestão adotado no município, destacando a integração entre forças de segurança, o uso de tecnologia, o planejamento estratégico e a aproximação com a população como pilares para os bons resultados de reduções na criminalidade alcançados. A experiência de Volta Redonda foi apresentada como um “case de sucesso”, despertando o interesse de representantes de outras cidades presentes no workshop, como Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios.

Para Coronel Henrique, o evento reforçou o reconhecimento do trabalho desenvolvido em Volta Redonda e a importância da cooperação entre os municípios. “Poder apresentar o que Volta Redonda vem construindo na área da segurança pública é motivo de orgulho. A troca de boas práticas fortalece as políticas municipais e amplia nossa capacidade de resposta. Afinal, o crime não respeita limites territoriais, por isso é fundamental pensar a segurança de forma integrada e regional. Seguimos avançando com diálogo, cooperação e compromisso com uma segurança pública cada vez mais eficiente”, afirmou o secretário.

Referência na segurança pública

Desde 2009, com a criação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), a cidade se destaca pelo uso de tecnologia e pela integração entre as forças de segurança na prevenção e combate à criminalidade, tornando-se referência estadual no setor.

Atualmente, Volta Redonda conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pelo município, integradas a sistemas modernos de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares, que auxiliam na prevenção de crimes, na identificação de suspeitos e na rápida resposta das forças de segurança. O trabalho é potencializado por patrulhas especializadas e pela integração permanente entre Guarda Municipal, polícias Civil, Militar e demais órgãos de segurança.

Outro ponto fundamental na segurança pública de Volta Redonda é a participação ativa da população. A confiança dos moradores nas instituições de segurança e o engajamento da sociedade, inclusive com o compartilhamento de imagens de câmeras particulares, têm sido decisivos para ampliar a capacidade de monitoramento e prevenção.

O pioneirismo e a estrutura consolidada na segurança pública fizeram com que Volta Redonda fosse escolhida no ano passado como cidade-piloto para a implantação do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) – plataforma oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro voltada à gestão, organização e compartilhamento de dados de segurança pública.

O Sisp centralizará informações das forças policiais e de órgãos vinculados ao Sistema de Justiça Criminal, tornando-se a única base de dados oficial de segurança pública em todo o estado. O objetivo é agilizar o atendimento ao cidadão, promover uma atuação policial mais integrada e fornecer dados para pesquisas, estatísticas e relatórios que evidenciem os impactos sociais e econômicos da violência; subsidiando, assim, políticas públicas mais eficazes e transparentes.

O sistema será gerido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com apoio técnico do Proderj, órgão vinculado à Secretaria de Transformação Digital.

Fotos: Divulgação/Semop.

