Carreta com casal e duas crianças sai da pista e cai em ribanceira na BR-393, em Barra do Piraí

Uma carreta carregada com bobinas de plástico saiu da pista e caiu em uma ribanceira na tarde desta quarta-feira (dia 4), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 15h20, na altura do km 274.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia em direção à Volta Redonda, mas perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, cruzou a pista no sentido contrário e acabou despencando fora da rodovia. No caminhão estavam quatro pessoas: o condutor, uma mulher e duas crianças, de 7 e 13 anos.

Ainda segundo a PRF, apenas a criança de 7 anos sofreu um corte mais profundo na perna. Os demais ocupantes tiveram apenas lesões leves. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Apesar do susto, o acidente não provocou interferência significativa no trânsito da rodovia, que seguiu fluindo normalmente no local.

Foto: Divulgação/PRF