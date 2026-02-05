Homem é morto a tiros em Pinheiral; polícia investiga execução

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (dia 4), no bairro Mutirão, em Pinheiral. De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada no Hospital Municipal da cidade em estado crítico, apresentando cerca de oito perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, atingindo regiões como costas, peito e cabeça. Ele teria sido socorrido por familiares e deixado na unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares informaram à polícia o local onde o crime teria ocorrido, na Rua Francisco Ribeiro de Abreu, mas relataram não ter presenciado o ataque. Mesmo com chuva no momento da ocorrência, a área foi isolada para a realização da perícia.

Durante os trabalhos no local, a perícia recolheu sete estojos deflagrados de calibre 9 milímetros, que foram encaminhados à 101ª DP, onde o homicídio foi registrado.

Uma testemunha se apresentou posteriormente à polícia e relatou que trafegava de motocicleta quando ouviu disparos. Segundo o depoimento, dois homens encapuzados e armados teriam pulado um muro, rendido a testemunha e obrigado que ela os levasse até a região do Morro do Cruzeiro, nas proximidades de um bar.

Segundo a ocorrência, a vítima possuía antecedentes criminais e havia retornado recentemente à cidade após cumprir pena. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.