Motociclista fica ferido após colidir com carro na Dutra, em Barra Mansa

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (dia 4), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão aconteceu na altura do km 276, no sentido São Paulo, e envolveu uma motocicleta e um automóvel Chevrolet Ônix.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista colidiu na traseira do carro. A condutora do Ônix não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

O motociclista foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa com ferimentos leves.

Foto: Divulgação/PRF