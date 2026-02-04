Homem é baleado em Amparo; veículo usado no crime foi encontrado abandonado

Um homem de 25 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (dia 4) durante uma tentativa de homicídio registrada na Rodovia Gecy Vieira Gonçalves, no distrito de Amparo, em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 11h, e mobilizou equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar e do SAMU.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após informações de que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo às margens da rodovia. No local, os policiais encontraram a vítima já sendo atendida pelo SAMU, com ferimentos provocados por tiros nos dois braços, em uma perna e no peito. O homem foi encaminhado ao Hospital São João Batista, sob escolta policial. Segundo a PM, o estado de saúde dele é estável.

Ainda conforme o registro, a vítima relatou aos policiais que o autor dos disparos seria um homem morador do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

Veículo usado no crime é encontrado abandonado

Pouco depois do crime, outra equipe da Polícia Militar localizou um carro supostamente utilizado na tentativa de homicídio. O veículo, um Citroën C4 Pallas, de cor cinza, foi encontrado abandonado na Rua F, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Dentro do automóvel, os policiais encontraram documentos e dois aparelhos celulares. A área foi isolada e a perícia criminal acionada. O veículo foi apreendido e também será analisado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Foto: Divulgação