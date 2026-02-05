Americanas abre vagas temporárias para a Páscoa em Volta Redonda, Barra Mansa e região

A rede Americanas abriu vagas temporárias para reforçar a operação de Páscoa em Volta Redonda, Barra Mansa e outras cidades do Sul Fluminense. No total, são 1.200 oportunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, com início das contratações previsto para o mês de março.

Na região, há chances de trabalho em municípios como Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Três Rios e Miguel Pereira, além de outras cidades do interior e da Região Metropolitana. As vagas são para o cargo de operador de loja e não exigem experiência anterior.

Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente. Os contratos seguem até meados de abril, período que concentra o aumento do movimento nas lojas por causa da Páscoa, com possibilidade de efetivação após o término do contrato temporário. A empresa também incentiva a participação de profissionais com mais de 50 anos, dentro da política de diversidade e inclusão.

Entre as atribuições estão atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de produtos, reposição de ovos de Páscoa e apoio aos pedidos feitos pelo site e aplicativo da Americanas com retirada em loja. Após a contratação, os trabalhadores passam por treinamento e integração nas unidades.

O processo seletivo é feito de forma on-line e presencial, com testes virtuais e entrevista com a liderança. Além do salário, os contratados recebem vale-refeição, seguro de vida e acesso aos cursos da plataforma Americanas Educa. As inscrições seguem abertas pela internet até o dia 19.