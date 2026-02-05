PF e PRF prendem homem que transportava cocaína em tanque de combustível na Dutra

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite da quarta-feira (dia 4) um homem que transportava cerca de 5 kg de cocaína ocultos no tanque de um veículo alugado. A prisão foi possível através de uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Seropédica.

O motorista viajava acompanhado de uma mulher e duas crianças, com o objetivo de simular um deslocamento familiar para não levantar suspeitas acerca do crime. No entanto, ao ser parado durante fiscalização de rotina, o condutor apresentou comportamento irritadiço e contradições no curso da abordagem policial.

Diante do nervosismo excessivo e de indícios observados pelas equipes, foi acionado o apoio de cães farejadores (Eva e Venena), especializados na detecção de drogas, armas e munições, que indicaram a presença de drogas na estrutura do veículo. Após inspeção minuciosa e desmontagem de partes do automóvel, os policiais localizaram cinco tabletes de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível.

O motorista assumiu a propriedade da droga e em seguida foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A ação integra a Missão Redentor, reforçando o combate contínuo da Polícia Federal ao tráfico de drogas e ao crime organizado, que tenta utilizar as rodovias federais como rota de abastecimento para o Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação