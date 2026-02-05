Homem é preso por descumprir medida protetiva contra “garota de programa”, diz polícia

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (dia 5) por descumprir uma medida protetiva de urgência no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Dean).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta de 1h30min, após denúncia de que o acusado teria ido até um imóvel localizado na Rua 539, onde a vítima, uma travesti de 31 anos que atua como profissional do sexo, trabalha, apesar de existir uma decisão judicial que determina afastamento mínimo de 300 metros entre os dois.

A vítima relatou que, ao chegar ao local, encontrou o homem dentro do quarto que utiliza para trabalhar. O proprietário do imóvel interveio e retirou o acusado antes da chegada da guarnição.

Quando os policiais chegaram, o suspeito já havia deixado o endereço. A vítima informou possuir uma medida protetiva contra o homem, embora não estivesse com o documento no momento. Diante da situação, ela foi conduzida à Deam para verificação.

Na delegacia, foi confirmado que a medida protetiva estava em vigor, determinando o afastamento mínimo de 300 metros. Com a confirmação, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito em um bar no bairro Aterrado.

O homem foi abordado, informado sobre a denúncia e conduzido à Deam. Em depoimento, alegou que teria ido ao local a pedido da vítima. Apesar da versão apresentada, ele permaneceu preso pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.