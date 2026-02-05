Loja no Jardim Amália II é alvo de furto durante a madrugada

Uma loja de material elétrico e hidráulico foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (dia 5), na Rua Vasco da Gama, no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de pessoas correndo pela via carregando caixas, enquanto o alarme do estabelecimento estava disparado. No local, os policiais constataram sinais de arrombamento no imóvel.

O funcionário de uma empresa de monitoramento já se encontrava no endereço no momento da chegada da PM. O gerente do estabelecimento foi avisado sobre o ocorrido e a equipe policial seguiu até a 93ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e acionamento da perícia.

Um perito criminal esteve no local e confirmou o arrombamento. Posteriormente, o responsável pelo estabelecimento compareceu para fazer o levantamento dos itens furtados e ficou encarregado de apresentar a relação dos materiais e as imagens das câmeras de segurança à Polícia Civil.

O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial e será investigado pela 93ª DP. Até o encerramento da ocorrência, ninguém havia sido preso.