Carro roubado em assalto a residência no Santo Agostinho é recuperado pela GMVR

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, nessa quinta-feira (dia 5), um veículo que teria sido levado após um assalto a uma residência no bairro Santo Agostinho. O automóvel, um Gol de cor preta, foi localizado no bairro Moinho de Vento, em uma área próxima à divisa com o município de Barra Mansa. O crime teria ocorrido no mesmo dia.

Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento quando receberam a denúncia de que um carro envolvido em um assalto havia sido abandonado no local. Segundo as informações iniciais, o veículo teria sido utilizado por criminosos que praticaram um roubo a residência e fugiram levando o carro da própria vítima.

Após a localização do automóvel, os agentes isolaram a área e acionaram a perícia da Polícia Civil. A Guarda Municipal de Barra Mansa também atuou em apoio, auxiliando na segurança do local durante o trabalho pericial. Um papiloscopista compareceu ao ponto para a coleta de informações técnicas que vão contribuir com o andamento da investigação.

Concluída a perícia, o veículo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram adotados os procedimentos legais para a recuperação e posterior devolução ao proprietário.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança. “A pronta resposta da Guarda Municipal, aliada à integração com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal de Barra Mansa, foi fundamental para garantir a preservação do local, a realização da perícia e o avanço das investigações”, afirmou Coronel Henrique, estimulando que qualquer informação pode ser denunciada através dos telefones: 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800 0260 667. O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação/Semop