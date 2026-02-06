PF prende médico pediatra em Angra dos Reis por suspeita de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (dia 6), a Operação Classificação de Risco com o objetivo de apurar condutas relacionadas ao abuso sexual infantil, supostamente praticadas por um médico pediatra que atua nas redes pública e privada de saúde dos municípios de Angra dos Reis/RJ e Rio Claro/RJ.

Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária contra o médico pediatra em questão, além de três mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na residência do investigado, em uma unidade de pronto atendimento da rede pública e em um hospital particular, todos em Angra dos Reis. Durante as diligências, materiais de interesse da investigação foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

As investigações tiveram início a partir de monitoramentos ativos realizados pela Polícia Federal, voltados à identificação de ações suspeitas ligadas ao armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. A partir de tais diligências, foi possível identificar o suspeito. O aprofundamento das investigações revelou indícios de aliciamento de crianças e adolescentes para fins sexuais, com atuação predominante nos municípios de Angra dos Reis e Paraty/RJ.

O desdobramento das apurações revelou ainda a possível participação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e posteriormente liberado. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do eventual envolvimento e esclarecer os fatos relacionados a essa nova linha investigativa.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, estupro de vulnerável, exploração sexual infantojuvenil e associação criminosa. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar eventuais vítimas e outros possíveis envolvidos nas condutas apuradas.

A Operação Classificação de Risco integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal em Angra dos Reis, voltadas ao enfrentamento do abuso sexual infantil e à repressão de crimes praticados no ambiente virtual.