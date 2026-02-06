Polícia Civil reage a ataque armado, apreende pistola e recupera carro roubado em Barra Mansa

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) revidaram um ataque a tiros, apreenderam uma pistola calibre 9mm e recuperaram um veículo roubado durante uma ação realizada na tarde dessa quinta-feira (dia 5), no bairro Vila Ursulino. Um dos suspeitos foi identificado e as buscas pelos demais envolvidos continuam.

Segundo a Polícia Civil, os agentes estavam em diligência por conta de um flagrante ocorrido horas antes quando chamaram a atenção para um carro de cor cinza parado em frente a uma churrascaria, às margens da Rodovia Presidente Dutra, na Vila Ursulino. Ao se aproximarem para a abordagem, o veículo fugiu em alta velocidade em direção ao interior da comunidade.

Durante a perseguição, os ocupantes do automóvel atiraram contra a viatura policial. Os agentes revidaram e, na sequência, o carro – um Volkswagen Polo – perdeu o controle na Rua Denisar Léon do Nascimento, saiu da pista e entrou em uma área de mata. Os suspeitos fugiram a pé, abandonando no local uma pistola calibre 9 milímetros, que foi apreendida.

Ainda de acordo com a investigação, o veículo havia sido roubado no dia 14 de dezembro de 2025, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na cidade do Rio de Janeiro, e circulava com placas de outro automóvel. A polícia constatou sinais de adulteração, e o carro passou por perícia papiloscópica.

As apurações permitiram identificar um dos ocupantes do veículo, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A Polícia Civil também investiga se a presença dos suspeitos em frente ao estabelecimento comercial estava relacionada a alguma determinação da facção.

O delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, destacou a postura da corporação diante da ação criminosa. “A Polícia Civil não recua diante de agressões. Os autores serão responsabilizados e capturados”, afirmou.

A polícia segue em busca dos demais envolvidos e pede o apoio da população com informações que possam auxiliar nas investigações. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação