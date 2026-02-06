Homem dá entrada no HSJB com ferimentos provocados por vergalhões em Volta Redonda

Um homem de 49 anos deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, na manhã desta sexta-feira (dia 6), com diversos ferimentos provocados por vergalhões. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e mobilizou policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar a informação de um possível esfaqueamento envolvendo a vítima. No hospital, a equipe médica confirmou que o homem apresentava vários ferimentos, mas sem risco de morte.

Em contato com os policiais, a vítima relatou que as lesões não foram causadas por faca, mas por vergalhões. No entanto, ela não forneceu detalhes sobre as circunstâncias da agressão e afirmou que não tinha interesse em registrar ocorrência policial.

Diante da manifestação da vítima e da ausência de risco iminente à vida, a ocorrência foi encerrada no próprio hospital. O caso foi registrado na 93ª DP.