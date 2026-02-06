Homem é detido com escada e ferramentas furtadas no bairro Varjão, em Pinheiral

Um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (dia 6), após ser flagrado com uma escada furtada e outras ferramentas de origem suspeita no bairro Varjão, em Pinheiral. A ocorrência foi registrada como furto na 101ª Delegacia de Polícia (DP).

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a guarnição se deparou com a situação por volta das 12h26, após receber relatos de moradores de que um indivíduo teria furtado uma escada na Rua Juvenal Xavier Botelho. Ao chegar ao local indicado, os policiais realizaram a abordagem e encontraram o suspeito em posse da escada mencionada pelos populares.

Durante a ação, os agentes também identificaram ferramentas que teriam sido furtadas em outra localidade, reforçando a suspeita de envolvimento em mais de um crime patrimonial. Diante dos fatos, todo o material apreendido, junto com o homem detido, foi encaminhado à 101ª DP, onde o caso foi apresentado para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre os objetos recuperados nem informou, até o momento, se o suspeito permaneceu preso após o registro da ocorrência.

